Идеальное умиротворение: российские ВДВ покидают Казахстан

Россия доказала, что совместно с союзниками способна проводить быстрые и эффективные боевые операции на постсоветском пространстве. Это — главный итог миротворческой миссии в Казахстане. Российские десантники и их соратники по ОДКБ спасли соседнюю страну от хаоса и отправились домой.

«За короткий промежуток времени вы смогли обеспечить безопасность граждан, оказать помощь в стабилизации обстановки и обеспечить бесперебойность работы жизненно важных объектов», — сказал командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, миротворческая операция в Казахстане завершена успешно, все поставленные перед контингентом задачи выполнены. Генерал отметил, что в одном строю здесь находятся военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии, которые «плечом к плечу встали на защиту братского казахского народа».

13 января первые четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками вылетели из аэропорта Алма-Аты. Всего на вывод контингента потребуется десять дней.

Скорая помощь

В первые дни 2022 года в казахстанских города Жанаозен и Актау вспыхнули народные волнения из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Попытки властей урегулировать конфликт не увенчались успехом. Беспорядки перекинулись на всю страну.

#Мир Казахстан: хроника бессмысленного бунта

Пятого января в самом большом городе страны — Алма-Ате — мирные протесты переросли в столкновения с полицией, погромы банков и магазинов. Погромщики захватили здания администрации города, Комитета национальной безопасности, городского аэропорта. Силовики исчезли из города.

Ситуация полностью вышла из-под контроля республиканских властей. Вооруженный бунт начал перекидываться на другие крупные города. Токаев заявил о террористической агрессии против Казахстана и официально призвал на помощь Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Статья №4 устава ОДКБ, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, предусматривает оказание военной помощи. Собственно, для таких целей и создавался этот международный альянс.

Уже на следующий день Совет коллективной безопасности организации принимает решение о временном вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил.

Десантная операция

Российские подразделения начинают выдвигаться на аэродромы для погрузки на самолеты. От России в операцию привлекаются Воздушно-десантные войска. В армии они сейчас выполняют роль сил быстрого реагирования.

В состав контингента входят подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это одни из самых боеспособных частей российской армии.

Российские десантники охраняют особо важный объект в Алма-Ате Фото: © Минобороны России

Причем перебрасываются они в Казахстан не с легким стрелковым оружием, которого было бы достаточно для миротворческой полицейской операции, а со своей штатной техникой. Минобороны России, видимо, решило использовать миссию для отработки крупной десантной операции в рамках ОДКБ.

Среди образцов техники российского контингента были замечены: БТР-82А, «Тигр-М СпН» с дистанционным боевым модулем «Арбалет-ДМ», новейшая бронемашина «Тайфун-ВДВ», БМД-2. На кадрах даже засветилась боевая машина десанта БМД-4М, которая предназначена для борьбы с хорошо вооруженным противником из западных армий, а не бандитами.

Бронемашины «Тигр-М СпН» спецназа ВДВ России в Казахстане Фото: © Минобороны России

Для обеспечения «воздушного моста» в Казахстан круглосуточно работают более 70 средних военно-транспортных самолетов Ил-76 и пять тяжелых Ан-124 ВКС России. За трое суток самолеты ВКС доставляют в Казахстан более 2 тысяч военных из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана и 250 единиц техники.

Всего в «в безостановочном режиме» совершается 108 рейсов. Это стало крупнейшей отечественной десантной операцией со времен переброски советских войск в Афганистан в 1979 году.

На обратном пути самолеты ВКС попутно вывозят 1719 граждан России, застрявших в Казахстане из-за приостановки авиасообщения.

Миссия выполнена

Власти стран ОДКБ стразу же заявили, что миротворческие силы непосредственное участие в наведении порядка принимать не будут. Им поручили охрану важных объектов. Это позволило высвободить тысячи казахстанских силовиков, которых бросили на борьбу с погромщиками и зачистку городов.

Львиную долю двухтысячного контингента составили россияне. Они взяли под охрану объекты в Алма-Ате: аэропорт, генконсульство России, главный узел связи компании «Казахтелеком», ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную станцию, а также основные вышки связи.

Белорусский десантник охраняет аэродром Жетыген под Алма-Атой Фото: © Минобороны России

Рота 103-й Витебской отдельной гвардейской Сил специальных операций Белоруссии охраняла военный аэродром Жетыген под Алма-Атой. Сотня бойцов спецназа из Армении взяла под контроль хлебобулочный комбинат «Аксай» — главный поставщик хлеба для алмаатинцев.

Военнослужащих Киргизии в составе 150 человек из спецподразделения «Скорпион» привлекли к охране ТЭЦ-2 на западе Алма-Аты. 200 бойцов из Таджикистана обеспечивали безопасность ТЭЦ-1 города.

Боец армянского спецназа из состава сил ОДКБ в Казахстане Фото: © Минобороны России

Стремительная переброска контингента ОДКБ оказала огромный эффект. Бандиты словно растворились. Казахстанские силовики, еще недавно бегавшие от погромщиков, почувствовали поддержку и активно взялись за наведение порядка. Через несколько дней ситуация в стране стабилизировалась.

«Для Казахстана была принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка союзников по ОДКБ, которая была незамедлительно оказана», — сказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Что получила Россия

По словам генсека ОДКБ, миссия стала переломным этапом в развитии организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. «ОДКБ — это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств», — подчеркнул Зась.

Россия доказала, что совместно с союзниками может эффективно «проецировать силу» на постсоветском пространстве. По словам главного научного сотрудника МГИМО Андрея Казанцева, это была первая реальная боевая операция ОДКБ за всю историю ее существования.

«ОДКБ во многом центрирована на России, поэтому тут можно, скорее всего, говорить о повышении роли Москвы в Центральной Азии и повышении роли организации Договора о коллективной безопасности в российской политике, поскольку Россия впервые реально использует ОДКБ как свой инструмент», — пояснил Казанцев в интервью «Газете.ру».

На руку России играет также быстрое завершение миссии и вывод контингента. Это снимает лишние репутационные риски. Западные политики и СМИ высказывали сомнения относительно реальных целей России в этой операции. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — съязвил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия без лишних слов доказала всему миру, что она умеет и приходить, и уходить вовремя.