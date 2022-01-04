Омич лишился пальцев при попытке сделать петарду

Житель Омска получил травмы, когда пытался изготовить дома самодельную петарду, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Поздним вечером в понедельник в больницу обратился 38-летний житель Октябрьского округа с травмами кисти левой руки.

«Мужчина в своей квартире пытался изготовить самодельную петарду. Для этого он заранее приобрел несколько маленьких петард, чтобы начинить их содержимым трубку побольше. Во время этого и произошел взрыв», — говорится в сообщении.

В результате омич лишился двух пальцев, получил открытый перелом одного пальца и контузию глаза. Семья мужчины при этом не пострадала, возгорания не произошло.