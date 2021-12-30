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Мантуров объявил сроки появления серийного легкового электромобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Серийное производство первого легкового электрокара начнется в России в 2022 или 2023 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два», — сказал Мантуров в интервью РБК.

Он напомнил о программе на ближайшие 10 лет, которая предполагает создание зарядной и водородной заправочной инфраструктуры, локализацию компонентов для низкоуглеродного транспорта (включая батарею, водородные топливные элементы и силовую электронику) и стимулирование спроса на такой транспорт.

По планам, объем производства электротранспортных средств в России до 2030 года (накопленным итогом) превысит 730 тысяч единиц.

«С 2022 года для российских легковых электромобилей должна заработать новая мера поддержки — в рамках льготного автокредитования можно будет получить скидку в размере 25%, но не более 625 тысяч рублей», — отметил министр.

Замглавы Минпромторга Александр Морозов в сентябрьском интервью РИА Новости сообщил, что бывший липецкий производитель кроссоверов Changan CS35 «Моторинвест» может быстрее конкурентов выйти на рынок электрокаров. За ним подтянется серийное производство электрокаров Zetta и «Кама».

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Авто #Автопром #Транспорт и дороги
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лачинов

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максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

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Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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