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Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/vita_simonova

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу российской пловчихи Виталины Симоновой, вступившейся за тренера в аэропорту Пулково и оскорбившей при этом представителей власти, сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Конфликт между Симоновой, ее тренером Александром Ильиным и полицейскими произошел в Пулково 22 ноября. Ильин отказался надеть маску на стойке регистрации, а затем предъявить документы сотрудниками полиции и проследовать с ними, в результате мужчину скрутили.

Симонова снимала происходящее на камеру, она кричала на полицейских, в том числе используя нецензурные выражения, также она, по данным прокуратуры, «нанесла удар ногой по фуражке представителя власти, упавшей на пол».

Спортсменку обвиняют по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Санкции предусматривают штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо исправительные работы до одного года.

Действия Ильина квалифицировали как «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Симонова — трехкратная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах. В Instagram спортсменка рассказала, что из-за произошедшего лишилась работы, но не уточнила какой.

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