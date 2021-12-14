Впервые показан беспилотник «Охотник» с плоским реактивным соплом

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые показала беспилотник С-70 «Охотник», оснащенный плоским реактивным соплом, авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность и получит новый наземный пункт управления, сообщает Ростех.

Новый образец впервые выкатили на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что «Охотник» — высокоинтеллектуальная система и способна решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги», — сказал Криворучко.

Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов — как пилотируемых, так и беспилотных.

«Главная особенность нового "Охотника" — плоское сопло двигателя. Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно повысят возможности машины», — сказал гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Работы по программе «Охотник» ведутся в ОКБ Сухого с 2011 года. Первый полет в рамках программы экспериментальный образец с традиционным реактивным соплом совершил в августе 2019 года. Он продлился 20 минут. В том же году состоялся его первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Делегация Минобороны также ознакомилась с состоянием изготовления следующего экземпляра машины, осмотрела сборочное производство самолета Су-34 и провела ряд совещаний по ключевым вопросам выполнения текущих программ.