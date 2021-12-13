Новосибирцы стали лидерами по профессиональному выгоранию

Более половины опрошенных новосибирцев заявили об эмоциональном выгорании на работе, это оказался самый высокий показатель по стране.

Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы HH.ru и медицинского сервиса «Доктор рядом». Оказалось, что 53% жителей Новосибирской области регулярно испытывают стресс на работе, еще 47% сталкиваются с этим изредка. При этом среди респондентов не было ни одного, кто никогда не испытывал стресс на работе. Это самые высокие показатели в стране.

Самая распространенная причина стресса на работе — эмоциональное выгорание, ее назвали 63% опрошенных. Чаще всего это беспокоит представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа».