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Новосибирцы стали лидерами по профессиональному выгоранию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более половины опрошенных новосибирцев заявили об эмоциональном выгорании на работе, это оказался самый высокий показатель по стране.

Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы HH.ru и медицинского сервиса «Доктор рядом». Оказалось, что 53% жителей Новосибирской области регулярно испытывают стресс на работе, еще 47% сталкиваются с этим изредка. При этом среди респондентов не было ни одного, кто никогда не испытывал стресс на работе. Это самые высокие показатели в стране.

Самая распространенная причина стресса на работе — эмоциональное выгорание, ее назвали 63% опрошенных. Чаще всего это беспокоит представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа».

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Жизнь #Здоровье #Рынок труда
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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
Sibnet.Ru