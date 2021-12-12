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Директор ЦРУ поседел из-за России

Источник:
РИА Новости
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Фото: East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс признался, что поседел во время работы американским послом в России.

Бернс пост посла США в России с 2005 по 2008 год. И за этот период у него появилась «большая часть седины», сказал он в интервью изданию Wall Street Journal.

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году» по поводу ядерного оружия, добавил директор ЦРУ.

Иран и шесть странучастников в ноябре 2013 года заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

В июле 2015 года США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД — известном также как «иранское соглашение»), с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.

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Политика #Мир #Говорят о России
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