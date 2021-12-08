НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новейшая САУ «Коалиция СВ» выйдет на госиспытания

Источник:
«Известиям»
325 1
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Госиспытания новейшей российской самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» начнутся в 2022 году, сообщили источники в российском военном ведомстве.

Все мероприятия по испытанию боевой машины должны завершиться 30 сентября 2022 года. В ходе них госкомиссия должна подтвердить надежность САУ и соответствие ее тактико-техническим характеристикам. После этого госкомиссия подготовит официальные документы о завершении опытно-конструкторский работ (ОКР), сообщил «Известиям» источник.

«Коалиция» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама машина полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды.

Эксперты отмечают, что новая отечественная артсистема во многом превосходит образцы стран НАТО и способна в разы повысить ударную мощь и эффективность российской артиллерии.

САУ базируется на платформе танка Т-90. Главным достоинством машины стала длинноствольная 152-миллиметровая гаубица 2А88. Также она получила систему охлаждения спиртовым раствором — это позволяет избежать перегрева при интенсивной стрельбе.

Благодаря высокотехнологичному хромированному стволу, а также новым активно-реактивным боеприпасам, дальность стрельбы «Коалиции» выросла до 70–80 километров.

Еще по теме
Российский спецназ получил новые вертолеты огневой поддержки
Китай предложит России купить авианосец советской постройки
Сетецентрические соединения создали в российской армии
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружат «Хризантемами»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские власти заявили о вакцинации миллиона жителей
Уволенная за стриптиз учительница удалила страницу в Instagram
Четверо иркутян арестованы за мошенничество при поставках медтехники
Бурятская боксерша решила продать подаренное за медаль стадо баранов
Самое популярное
Россия заблокировала анонимную сеть Tor
Россия ограничит использование старых автомобилей
Энтузиаст показал фотореалистичную бурю в GTA V
Китайский луноход заметил на горизонте «таинственный дом»
Обсуждение (1)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
38
Путин поручил увеличить производство продуктов питания
37
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
27
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
27
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
Sibnet.Ru