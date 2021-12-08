Новейшая САУ «Коалиция СВ» выйдет на госиспытания

Госиспытания новейшей российской самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» начнутся в 2022 году, сообщили источники в российском военном ведомстве.

Все мероприятия по испытанию боевой машины должны завершиться 30 сентября 2022 года. В ходе них госкомиссия должна подтвердить надежность САУ и соответствие ее тактико-техническим характеристикам. После этого госкомиссия подготовит официальные документы о завершении опытно-конструкторский работ (ОКР), сообщил «Известиям» источник.

«Коалиция» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама машина полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды.

Эксперты отмечают, что новая отечественная артсистема во многом превосходит образцы стран НАТО и способна в разы повысить ударную мощь и эффективность российской артиллерии.

САУ базируется на платформе танка Т-90. Главным достоинством машины стала длинноствольная 152-миллиметровая гаубица 2А88. Также она получила систему охлаждения спиртовым раствором — это позволяет избежать перегрева при интенсивной стрельбе.

Благодаря высокотехнологичному хромированному стволу, а также новым активно-реактивным боеприпасам, дальность стрельбы «Коалиции» выросла до 70–80 километров.