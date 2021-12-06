Холодный фронт обрушится на Новосибирск

Резкое похолодание придет в Новосибирскую область на этой неделе, температура воздуха приблизится к 30-градусной отметке, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Завтра по территории Новосибирской области начнет проходить холодны атмосферный фронт, холод обрушится на город 8 декабря (в среду) — резкое похолодание», — рассказала синоптик.

По ее словам, во вторник ожидается умеренный снег, днем возможен мокрый снег с метелью. Ночью будет 4-6, днем 2-4 градусов с небольшим похолоданием в течение дня. В ночь на среду также возможен небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ночью и днем будет 17-19 градусов мороза.

В ночь на четверг похолодает до 25-27 градусов мороза, по области — до минус 29 градусов, днем ожидается 17-19 градусов ниже нуля.

«Осадки прекратятся, ветер стихнет. Мы будем в очень холодной воздушной массе, но это ненадолго, буквально два-три дня, затем снова будет волна тепла», — добавила собеседница.