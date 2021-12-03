Байден назвал имя «настоящего» президента США

Главный инфекционист США Энтони Фаучи настолько вовлечен в дела Белого дома, что иногда кажется, что он и есть настоящий президент, заявил американский лидер Джо Байден во время выступления, посвященного новой стратегии правительства по борьбе с пандемией.

«Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом», — сказал Байден, который в четверг представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период, передает телеканал Fox News.

США в условиях распространения штамма «омикрон» продлевают вплоть до 18 марта предписание носить маски на транспорте и вводят с начала следующей недели обязательное тестирование на коронавирус всех прибывающих в страну путешественников.

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, как «вызывающий беспокойство».