Демографическая проблема лишила Путина сна

Демографическая проблема является основной для России на ближайшие десять лет, заявил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам. У нас есть внутренние проблемы, и связано это прежде всего с проблемами демографии», — отметил Путин, следует из трансляции мероприятия на YouTube.

Российский президент напомнил, что в стране были два спада в демографическом развитии. Первый произошел во времена Великой Отечественной войны, а второй — после развала Советского Союза.

Так, согласно официальной статистике, в 1999 году Россия установила антирекорд рождаемости, на свет появилось всего 1,2 миллиона детей. По оценке Путина, сейчас эта проблема приобрела «системообразующий характер».