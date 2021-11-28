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Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Певец Дима Билан записал видеообращение в Instagram, находясь в состоянии опьянения. Он признался, что напился, потому что очень устал.

«Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается, неужели у вас такого не было», — начал Билан свое обращение.

Далее артист рассказал о своей усталости от работы и о том, как трудно ему приходится переживать потери.

«Градский. Инсульт. Знаете, как это грустно. Я только двух человек терял, рядом которые были. Не дай бог, чтобы он не выздоровел, пожалуйста, пусть будет здоров, умоляю», — сказал Билан за несколько часов до известия о кончине артиста.

Александр Градский был коллегой Билана по шоу «Голос». Метр был самым опытным наставником проекта и все члены жюри относились к нему с большим уважением.

В пятницу, 26 ноября, Градского госпитализировали с инсультом. О смерти артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александру Градскому было 72 года.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

corrector

"На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.."...

gena415

а что им грустить? у них ни кто не погиб ,да и жизнь удалась

nifnif

почитать почитает, но будет так: мы посовещались и я решил (на ваше мнение нам наплевать)

Удавиков

балабол - он и на окраине балабол
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