Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти

Певец Дима Билан записал видеообращение в Instagram, находясь в состоянии опьянения. Он признался, что напился, потому что очень устал.

«Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается, неужели у вас такого не было», — начал Билан свое обращение.

Далее артист рассказал о своей усталости от работы и о том, как трудно ему приходится переживать потери.

«Градский. Инсульт. Знаете, как это грустно. Я только двух человек терял, рядом которые были. Не дай бог, чтобы он не выздоровел, пожалуйста, пусть будет здоров, умоляю», — сказал Билан за несколько часов до известия о кончине артиста.

Александр Градский был коллегой Билана по шоу «Голос». Метр был самым опытным наставником проекта и все члены жюри относились к нему с большим уважением.

В пятницу, 26 ноября, Градского госпитализировали с инсультом. О смерти артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александру Градскому было 72 года.