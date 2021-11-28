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Скончался народный артист России Александр Градский

Источник:
«Известия»
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Фото: Артемий Булычёв / CC BY-SA 4.0

Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

Ранее газета «Известия» написала, что Градского в пятницу, 26 ноября экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Уточнялось, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных по специальности «оперный и концертно-камерный певец».

В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион», музыки к рок-балету «Человек». Записал десятки музыкальных альбомов. Был автором музыки ко многим фильмам.

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