Налог на углерод: Россия заплатит за порчу климата из-за оплошности?

Россия согласилась выплачивать углеводородный налог, введенный Европой для борьбы с изменением климата. Между тем добыча нефти и газа традиционно связана с высокими выбросами углерода, поэтому финансовые потери могут исчисляться миллиардами долларов. Чем грозят для страны климатические поборы и можно ли считать их справедливыми?

Подписанное в 2015 году Парижское соглашение требует от государств достижения углеродной нейтральности — минимизации количества выбросов углекислого газа в атмосферу. За продукцию, которая нарушает эти принципы, предполагается специальный налог.

Ученые считают, что максимально допустимый предел повышения температуры с середины XIX века — 1,5 градуса. В результате дальнейшего повышения температуры в Арктике высвободится огромное количество метана, природные системы пересекут точки невозврата. Сейчас средняя температура на Земле превышает доиндустриальный уровень на 1 градус.

За что предстоит платить

К 2022 году более 200 государств по всему миру должны представить стратегии по достижению нулевых выбросов парниковых газов, что позволит удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса.

Запущенный механизм трансграничного углеродного регулирования предусматривает с 2035 года сбор за импорт в Евросоюз товаров, производство которых связано с масштабной эмиссией CO2 (диоксида углерода). Это может привести к тому, что российское сырье начнет проигрывать ценовую войну конкурентам.

Например, один баррель нефти, который добывается в России, приводит к выбросу почти вдвое большего количества углерода, чем в Саудовской Аравии, поэтому за «российское черное золото» придется заплатить куда более весомый сбор.

При этом в списке не только нефть и газ — CO2 выбрасывается в атмосферу при производстве удобрений, стали, алюминия, пластика и ряда другой продукции. По оценке экспертов, с 2035 года российские производители с углеродным следом начнут ежегодно платить Европе 5-8 миллиардов долларов.

Углеводородный сбор распространяется на всех торговых партнеров ЕС, где таких выплат нет. Все поступления от налога пойдут в общей бюджет Евросоюза и будут расходоваться на климатические и энергетические проекты.

Россия просчиталась

Россия в глазах Евросоюза стала загрязнителем, хотя обладает огромными лесами, которые очищают планету от парниковых газов, но этот вклад как будто не воспринимается партнерами, отмечают эксперты.

Все дело в том, что в свое время Москва подписала документ, где указано, сколько углекислого газа поглощают наши леса. Хотя ученые предлагали широкий диапазон данных, была выбрана наименьшая цифра, рассказал в интервью «Российской газете» президент РАН Александр Сергеев.

#Недра и ТЭК А если закончатся уголь, нефть и газ?

По его словам, на тот момент казалось, что это не такой уж принципиальный вопрос в списке тогдашних, многочисленных проблем с зарубежными партнерами.

«Мало кто задумывался о последствиях, что это решение может сильно ударить по нашему карману. А когда сейчас вдруг появился углеродный налог, поняли, что мы здорово просчитались. Во много раз уменьшили наши возможности по поглощению углекислого газа», — пояснил Сергеев.

По его мнению, у России остается возможность доказать Европе, что ее обширные леса нивелируют тот ущерб, который наносит промышленность и другие факторы.

Как исправить ошибку

Ученый привел в качестве примера итальянцев, которые тоже подписали документы, где параметры поглощения их лесами были сильно занижены. И последние несколько лет они с цифрами в руках доказывали Евросоюзу, что были допущены ошибки, что их надо исправить.

В результате Италия смогла переубедить комиссию в Брюсселе. Было признано, что итальянские леса поглощают парниковых газов в восемь раз больше, чем было записано в первоначальных документах.

«Трудно представить, что Россия, особенно после того, как наша промышленность за последние 30 лет значительно сократилась, что у нас огромные площади лесов, является одними из самых злостных загрязнителей парниковыми газами», — подчеркнул президент РАН.

По данным сайта Carbon Brief, с 1850 года больше всех углекислого газа выбросили США, Китай, далее следуют Россия, Бразилия. Но с точки зрения выбросов CO2 на душу населения, с 1850 года в первой пятерке стран оказались Новая Зеландия, Канада, Австралия, США и Аргентина.

Ученый отметил еще одну «оплошность» Москвы, из-за которой европейцы говорят, что финские леса поглощают больше, чем российские. Российские ученые не делали свежих исследований на этот счет, поэтому пока Европе нечего предъявить.

Чтобы наверстать упущенное, создается сеть так называемых карбоновых полигонов, работа на которых даст конкретные цифры, аргументы, которые можно «положить на стол».

«На космических снимках Россия девственно чистая, а Европа, Китай, Америка — черные. Но чтобы убедить оппонентов, одними снимками из космоса не обойдешься. Нужно создавать национальную систему мониторинга парниковых газов», — сказал Сергеев.

«Зеленые» козыри

Сергеев назвал козырями России в климатическом споре атомную энергетику и гидроэнергетику, которые изначально были записаны в загрязнители, хотя фактически это не так.

Победить страх перед атомной энергетикой должен российский проект «Прорыв». В нем впервые будет реализован замкнутый ядерный цикл, который гарантирует безопасность ядерной энергетики при любых ситуациях.

Ядерные отходы при этом будут служить топливом для реакторов. Остаточная радиация возвращаемых из ядерного цикла отходов будет сравнима с естественным радиационным фоном.

Если к 2030 году будет запущен «Прорыв», это может стать сильнейшим аргументом, чтобы признать атомную энергетику «зеленой», а возможно изменить всю картину «зеленой повестки».

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Гидроэнергетика не признана «зеленой» из-за целого ряда претензий. Главные — нарушение водных экосистем, уменьшение биоразнообразия, усиленное выделение парниковых газов в результате развития застойных процессов в больших водоемах.

Но все эти аспекты мало исследованы. В настоящее время Министерство энергетики готовит масштабный проект, в который предполагается пригласить ученых разных ведомств, чтобы оценить опасность застойных процессов в водоемах.

«Одно дело отмахиваться от цифр поглощения углекислого газа нашими лесами, которые представляют российские ученые, совсем другое дело, если под протоколом стоит подпись европейцев. Должен особо подчеркнуть, что для работы в наших карбоновых проектах мы приглашаем авторитетных иностранных специалистов», — отметил Сергеев.