Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников

Антипрививочники подвергают опасности жизни людей, но как нужно наказывать — решать не Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, когда медики отговаривают от вакцинации — это плохо, но в выборе наказания в случае такого поведения нужен сбалансированный и спокойный подход. «А нужно ли и как за это наказывать — это не нам решать, не наша прерогатива», — цитирует «Известия» Пескова.

Говоря о передаче данных россиян, выступающих против вакцинации от коронавируса, он уточнил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля. «Одно дело высказывать точку зрения, другое — призывать к чему-то», — отметил Песков.

Росздравнадзор ранее сообщил, что собирает информацию о противниках вакцинации с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей и передает данные в прокуратуру и следственные органы.