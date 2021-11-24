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Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников

Источник:
«Известия»
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Фото: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0

Антипрививочники подвергают опасности жизни людей, но как нужно наказывать — решать не Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, когда медики отговаривают от вакцинации — это плохо, но в выборе наказания в случае такого поведения нужен сбалансированный и спокойный подход. «А нужно ли и как за это наказывать — это не нам решать, не наша прерогатива», — цитирует «Известия» Пескова.

Говоря о передаче данных россиян, выступающих против вакцинации от коронавируса, он уточнил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля. «Одно дело высказывать точку зрения, другое — призывать к чему-то», — отметил Песков.

Росздравнадзор ранее сообщил, что собирает информацию о противниках вакцинации с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей и передает данные в прокуратуру и следственные органы.

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Политика #Россия #Новости COVID19
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