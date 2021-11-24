Чемпионку мира будут судить за оскорбление полиции

Чемпионка мира по плаванию Виталина Симонова, снявшая на видео, как полицейские жестко задерживают тренера без маски в аэропорту «Пулково», оскорбила представителя власти, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Симонова в соцсетях сообщила, что заслуженного тренера по плаванию Александра Ильина задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску и из-за возникшего после этого конфликта.

На опубликованном в Instagram пловчихи видео сотрудники полиции надевают на стоящего на коленях Ильина наручники. Тренер просит отпустить его и обещает, что «спокойно пойдет». За кадром женщина выкрикивает в адрес полицейских нецензурные слова и требует отпустить мужчину.

Действия Ильина квалифицировали как «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП). Материалы об административном правонарушении направлены в суд.

Симонова «из хулиганских побуждений» оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Пловчиху отпустили под подписку о невыезде, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Максимальное наказание по статье — штраф в размере до 40 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Симонова — чемпионка мира, Европы и России по плаванию в ластах. Ильин — заслуженный тренер России, его подопечные неоднократно побеждали на чемпионатах мира и Европы.