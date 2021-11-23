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Подготовлены новые правила получения медсправок для водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Нарколог, заметивший следы уколов, повышенную потливость или возбуждение у человека, получающего водительскую медсправку, отправит его на дополнительное исследование — такая норма содержится в новой процедуре получения справок, подготовленной Минздравом.

Сейчас водители, входящие в группы риска (с клиническими признаками наркологических расстройств или возвращающие документ после лишения прав), сдают экспресс-тесты на опиаты, барбитураты и т.д., в случае положительного результата их отправляют лабораторное исследование. В 2019 году планировалось ввести дорогостоящие CDT-тестов, но эту идею раскритиковал президент России.

В новой редакции проекта некоторых водителей на лабораторный анализ будут направлять на лабораторный анализ независимо от результатов экспресс-теста. Решение примет нарколог на основании клинической картины, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Минздрава.

Врач должен выявить одновременно три признака употребления наркотиков, среди которых «неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм», «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки «внутривенного введения веществ», включая следы от инъекций.

Нарколог Александр Ковтун отметил, что на основании предлагаемого перечня фактически любого человека можно будет направить на лабораторное исследование, поэтому врачам будет сложно работать с документом.

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