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РПЦ поддержала введение QR-кодов и штрафы за их отсутствие

Источник:
«Россия-24»
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Фото: © Sibnet.ru

Система QR-кодов и штрафы за их отсутствие при появлении в местах массового скопления людей должны быть введены в России, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Рано или поздно мы к этому [системе QR-кодов и штрафам за их отсутствие при появлении в местах массового скопления людей] придем, и чем раньше мы к этому придем, тем это будет лучше, потому что каждый день мы сейчас теряем более тысячи человек», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, «режим QR-кодов — это режим, который себя оправдал в очень многих странах, и у нас в тех регионах, где он применялся и применяется».

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Митрополит полагает, что кампания по вакцинации в России проходит недостаточно активно. «Я не считаю, что она должна быть обязательной, но я считаю, что те люди, которые по каким-то своим причинам не хотят вакцинироваться, они либо должны сидеть дома, для того чтобы не становиться потенциальным источником заражения для других людей», — отметил он.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что после окончания нерабочих дней, следует расширить практику применения QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного ковида. В частности, она предложила допускать на объекты, которые будут открываться после нерабочих дней, только при наличии такого кода.

Тема: Коронакризис
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