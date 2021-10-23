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Части россиян предложили снизить пенсионный возраст

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минвостокразвития предложила жителям дальневосточного региона России разрешить раньше выходить на пенсию из-за меньшей продолжительности жизни, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, отмечается, что проведенная в России пенсионная реформа не учитывает территориальные диспропорции по продолжительности жизни населения в Дальневосточном федеральном округе.

Так, в ходе исследования было установлено, что предполагаемый срок жизни человека на Дальнем Востоке равняется 69,2 года, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 71 год.

Согласно данным статистики, дольше всего мужчины живут в Якутии и Бурятии — до 65 лет, а меньше всего на Чукотке и Амурской области — 62 года.

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