Части россиян предложили снизить пенсионный возраст

Минвостокразвития предложила жителям дальневосточного региона России разрешить раньше выходить на пенсию из-за меньшей продолжительности жизни, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, отмечается, что проведенная в России пенсионная реформа не учитывает территориальные диспропорции по продолжительности жизни населения в Дальневосточном федеральном округе.

Так, в ходе исследования было установлено, что предполагаемый срок жизни человека на Дальнем Востоке равняется 69,2 года, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 71 год.

Согласно данным статистики, дольше всего мужчины живут в Якутии и Бурятии — до 65 лет, а меньше всего на Чукотке и Амурской области — 62 года.