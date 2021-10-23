Затраты на создание МС-21 уже составили 220 млрд рублей

Общая сумма инвестиций в проект среднемагистрального самолета МС-21 на сегодняшний день составила 220 миллиардов рублей, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«На сегодняшний день инвестиции составили порядка 220 миллиардов рублей, и это не финальная цифра. В основном инвестиции в проект — это бюджетные средства, порядка 150 миллиардов, еще более 50 миллиардов — это собственные и заемные средства, оставшаяся часть — это инвестиции "Ростеха"», — рассказал Слюсарь в интервью «Ведомостям».

Более 170 миллиардов рублей из этих средств были направлены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту (НИОКР), остальные средства — на техническое перевооружение производства и систему послепродажного обслуживания.

МС-21 совершают порядка 40 сертификационных полетов в месяц. В испытаниях участвуют четыре опытных самолета МС-21-300, еще два самолета — ресурсный и статический, кроме того, еще один опытный самолет с двигателем ПД-14. Самолеты МС-21 уже выполнили более 680 полетов из необходимых для сертификации 800.

«Это число может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от возможности отработать в одном полете несколько режимов», — уточнил гендиректор.

МС-21 — главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире реактивных пассажирских самолетов — среднемагистральных Boeing 737 и Airbus 320/321.