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Украинский генерал пригрозил Москве британскими ракетами

Источник:
РИА Новости
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Фото: Duch.seb / CC BY-SA 3.0

Ракеты Brimstone, которые Украина намерена купить у Великобритании, позволят «уничтожать» российские военные корабли, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Накануне стало известно, что Киев обсуждает Лондоном покупку вооружения. Речь в том числе идет о ракетах Brimstone для установки на кораблях и применения с воздуха. Это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу.

«Украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям», — приводит РИА Новости слова Романенко. При этом данные ракеты можно использовать и по наземным целям, добавил он.

По словам генерала, при необходимом количестве этих ракет можно уничтожить и «большой корабль противника». Благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации России, утверждает он.

При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
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