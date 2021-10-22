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Раненый пьяный томич раскидал мебель в больнице и напал на фельдшеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © департамент здравоохранения Томской области

Пьяный житель Томской области с раной руки обратился в больницу, где разбросал мебель и напал на фельдшеров, сообщил в пятницу департамент здравоохранения региона.

«Сегодня в 01.30 в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился молодой мужчина с раной руки. Во время осмотра женщиной фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение», — рассказал главный врач районной больницы Владимир Булычев.

Через некоторое время в скорую помощь обратилась девушка, сопровождавшая мужчину, и сказала, что на улице он потерял сознание. Фельдшер стала оказывать ему помощь, но, придя в сознание, мужчина снова стал вести себя агрессивно. Он пнул медика, стал разбрасывать аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и сбежал.

Сотрудники больницы обратились в полицию, мужчину задержали. В больнице оценивается сумма ущерба, пострадавшие написали заявления об оскорблении и угрозах жизни и здоровью.

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