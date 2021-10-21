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Путин решил провести большую пресс-конференцию

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Медведев.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года. Но после избрания главой государства в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции.

Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне. Таким образом, одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.

Самой короткой по времени — 1 час 35 минут — была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной — 4 часа 40 минут — пресс-конференция 2008 года. С 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

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