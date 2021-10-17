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Кремль не увидел перспектив встречи Путина и Зеленского

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президенту России Владимиру Путину сложно выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, «Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему участники «нормандской четверки» не общаются все вместе.

Песков подчеркнул, что все участники конфликта указаны в минском комплексе мер, который является официальным документом ООН. «Если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться?» — заключил Песков.

Представитель Кремля считает, что перспективы встречи Путина и Зеленского — пока не просматриваются, так как Киев взял курс на выход из минских соглашений.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

А слабо закон подписать, ни одного мигранта не обладающего русским языком - не пущать?!

DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

nicollaich

Мигранты просто обязаны знать законы страны, в которую едут. Как минимум.

Иркут 69

Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀
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