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Xiaomi представила высокотемпературный пылесос

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила ручной пылесос, главной особенностью которого является высокотемпературная очистка.

Устройство под названием Mijia High-Temperature Wireless Floor Scrubber имеет инновационный режим, который обеспечивает подачу воды под температурой 75 градусов. С использованием чистящего раствора пылесос может эффективно растворять стойкие пятна.

Новинка имеет три режима: всасывание, мытье полов, а также комбинированное мытье, при котором пол очищается, а сухой и влажный мусор удаляется. Встроенный датчик отслеживает степень загрязнения пола в режиме реального времени.

Пылесос имеет множество автоматических функций. Так, после завершения уборки он самостоятельно приводит себя в порядок. Роликовая щетка сначала очищается от мусора, а затем сушится горячим воздухом, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Устройство может работать без подзарядки до 35 минут, емкость бака для чистой воды составляет 780 миллилитров. Стоимость пылесоса Xiaomi на китайском рынке составит около 460 долларов.

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Топ комментариев

korvinsS

Это психически больной человек ему толку что-то объяснять нету.

slavaynin

это он так решает проблему нехватки газа вна украине,там у всё ВСУ после его слов стало газ вырабатывать)))

nicollaich

Ещё можно прекратить подворовывать цемент.И класть его в нужных пропорциях.

RS1981

Какая разница, тебе все равно не дадут оружие в руки....., в цивилизованных странах точно....
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