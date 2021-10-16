Xiaomi представила высокотемпературный пылесос

Компания Xiaomi выпустила ручной пылесос, главной особенностью которого является высокотемпературная очистка.

Устройство под названием Mijia High-Temperature Wireless Floor Scrubber имеет инновационный режим, который обеспечивает подачу воды под температурой 75 градусов. С использованием чистящего раствора пылесос может эффективно растворять стойкие пятна.

Новинка имеет три режима: всасывание, мытье полов, а также комбинированное мытье, при котором пол очищается, а сухой и влажный мусор удаляется. Встроенный датчик отслеживает степень загрязнения пола в режиме реального времени.

Пылесос имеет множество автоматических функций. Так, после завершения уборки он самостоятельно приводит себя в порядок. Роликовая щетка сначала очищается от мусора, а затем сушится горячим воздухом, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Устройство может работать без подзарядки до 35 минут, емкость бака для чистой воды составляет 780 миллилитров. Стоимость пылесоса Xiaomi на китайском рынке составит около 460 долларов.