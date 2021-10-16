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ПДД для электросамокатов заработают в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД и Минтранс намерены внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов, следует из проекта постановления правительства России.

Правила также будут касаться других средств индивидуальной мобильности. В частности, максимальную скорость такого транспорта предлагается ограничить 25 километрами в час, пишет РИА Новости.

Массу транспорта, который имеет право совмещенного передвижения с пешеходами, ограничат верхним пределом в 35 килограммов. Для детей младше семи лет передвижение на таких транспортных средствах должно проходить только в сопровождении взрослых.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет двигаться на электросамокатах по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Авторы документа также предлагают запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства гражданам на электросамокатах. Водители средств индивидуальной мобильности в ходе передвижения должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

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