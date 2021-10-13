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Путин оценил газовый кризис в Европе

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Цены на газ в Европе выросли из-за нехватки электроэнергии, заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин.

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — сказал глава государства.

Путин отметил, что дефицит электроэнергии возник из-за снижения выработки на ветряных электростанциях. После зимы, которая опустошила европейские газохранилища, многие европейские игроки не стали спешить с закачкой.

В результате «невидимая рука рынка» придала ценам дополнительный импульс. Путин подчеркнул, что скачок цен на энергоносители негативен и для потребителей, и для производителей.

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