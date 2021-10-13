Посол заявил о планах Конгресса США обрушить отношения с Россией

Члены американского Конгресса с маниакальной настойчивостью пытаются обрушить отношения РФ и США, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя инициативу американских сенаторов по введению санкций против российских граждан в соответствии с актом Магнитского.

«Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом - яркое тому подтверждение», — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, «видимо, таким образом на Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию "борьбы с врагами Америки", которых сами же и выдумывают, вместо того чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны». «Призываем членов Конгресса отказаться от деструктивных подходов и "сбросить антироссийские шоры"», — добавил Антонов.

Американские сенаторы представили законопроект, который потребует от вашингтонской администрации оценить возможность введения санкций в соответствии с законом Магнитского в отношении 35 фигурантов «списка Навального», которым приписывают причастность к коррупционным схемам и ущемлению прав человека в России.