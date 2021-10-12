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Двойня родилась у яка в бурятском Этномузее

Источник:
Sibnet.ru
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Самка яка родила двойню в Этнографическом музей в Улан-Удэ, малышки хорошо питаются и активно играют.

«У нас пополнение — два маленьких яка, девочки. Физиологически все в норме. Двойня — это редкость. Роженицу с малышами перевели в отдельный вольер для удобного наблюдения. Заботливая мамаша оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним», — говорится в сообщении Этномузея.

Малышки родились с хорошим аппетитом. Молока хватает на двоих. Для мамы увеличили рацион кормления. Молоко у ячихи в два с половиной раза жирнее коровьего, очень богато белками.

Малышки очень любят после еды порезвиться. Набегавшись вокруг мамы, ложатся и греются на солнце.


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