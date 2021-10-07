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BadComedian дал оценку сериалу «Игра в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, не разделил восторга по поводу сериала «Игра в кальмара».

«Я оцениваю его не очень хорошо, в отличие, наверное, от большинства людей. Меня он так сильно не впечатлил. Это не ужаснейший сериал в истории ни в коем случае. Просто мне кажется, во многом он вторичен», — сказал BadComedian 5-tv.ru.

Блогер считает, что концовка сериала все обесценила. Баженов не понимает всеобщего восторга и хайпа вокруг сериала.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix в середине сентября. По сюжету 456 человек, имевшие проблемы с деньгами, становятся участниками большой игры. На кону внушительная сумма — 45,6 миллиарда вон. Участникам придется сражаться не только за деньги, но и за жизнь.

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