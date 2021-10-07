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Составлен топ самых продающихся авто на «механике»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Lada Granta и Lada Vesta стали лидерами продаж среди автомобилей с механической коробкой передач, сообщается в исследовании «Сберавто».

«Наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили Lada Granta и Vesta (10% от общего числа сделок), далее расположились автомобили Renault Logan, Chevrolet Niva и Lacetti и Ford Focus», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Чаще всего автомобили Lada на «механике» покупали жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, 88% автомобилей — с пробегом и 12% — новые. Средний чек на машины составил 300 тысяч рублей.

Renault с механической коробкой передач покупали в Москве и Санкт-Петербурге, при этом процент новых авто был несколько выше — 23%. Средний чек на такие модели — 530 тысяч рублей.

Chevrolet с механической коробкой передач покупали жители Москвы и Екатеринбурга, 98% составили авто с пробегом, и только несколько авто – новых. Средний чек на покупку — 318 тысяч рублей.

Ford на «механике» покупали в Петербурге и Москве, все они были с пробегом. Средний чек составил 360 тысяч рублей.

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