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Путин придумал новые должности Шойгу и Лаврову

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с первой пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму и предложил им курировать различные сферы жизни страны. В частности, назначения получили Шойгу и Лавров, которые фактически возглавляли партийный список.

Так, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. «Он мне лично много раз уже говорил об этом и публично, заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири», — уточнил Путин.

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Глава государства отметил, что Лаврову предстоит усовершенствовать миграционную политику, чтобы привлечь в страну людей.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Шойгу и Лавров сохранят свои прежние посты — первый останется на должности министра обороны, а второй — главы российского МИД.

Другие участники также получили назначения — уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет отвечать за защиту материнства, детства и поддержку семьи. Сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева — за образование и науку, а главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — за здравоохранение.

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