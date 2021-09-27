НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
172 0

Неизвестный сообщил о минировании школы №99 в Новосибирске, где учился певец Слава Марлоу, и подписал его настоящим именем артиста — Артем Готлиб.

После этого к матери Марлоу (Готлиба) в Новосибирске пришли полицейские, об этом сообщил певец в «Историях» в Instagram. Он также написал, что не причастен к минированию и считает это глупой шуткой. При этом Марлоу давно живет в Москве.

«Информация уточняется», — сообщила Sibnet.ru сотрудница пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Фото: © instagram.com/slavamarlow

Слава Марлоу исполняет такие песни, как «Снова я напиваюсь», «Ты горишь как огонь», «Она тебя любит». Он записывает дуэты с Моргенштерном и Элджеем. 


Еще по теме
Три глухонемых томича застряли в лесу и не могли вызвать спасателей
Собаки напали на мальчика возле гимназии в Чите
Избиение ребенка в детсаду Новосибирска дошло до прокуратуры
Эвакуация крупных ТЦ испортила воскресный шопинг новосибирцев
смотреть все
Новосибирск #Происшествия #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (0)
Картина дня
Президенту России дадут право наказывать губернаторов
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
Американский эксперт рассказал об опасности Су-35
Инсайдер раскрыл внешний вид Samsung Galaxy S22
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
21
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
16
Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»
16
Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе
15
Конгресс США одобрил санкции против российских министров
Sibnet.Ru