Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске

Неизвестный сообщил о минировании школы №99 в Новосибирске, где учился певец Слава Марлоу, и подписал его настоящим именем артиста — Артем Готлиб.

После этого к матери Марлоу (Готлиба) в Новосибирске пришли полицейские, об этом сообщил певец в «Историях» в Instagram. Он также написал, что не причастен к минированию и считает это глупой шуткой. При этом Марлоу давно живет в Москве.

«Информация уточняется», — сообщила Sibnet.ru сотрудница пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Слава Марлоу исполняет такие песни, как «Снова я напиваюсь», «Ты горишь как огонь», «Она тебя любит». Он записывает дуэты с Моргенштерном и Элджеем.