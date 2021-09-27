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Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Столото»

Бизнесмен из Новосибирска выиграл 1,5 миллиона рублей в 459-м тираже «Жилищной лотереи», он подарит деньги родителям, сообщает пресс-служба «Столото».

Шесть лет назад Вячеслав Коржавин познакомился с лотереями благодаря вкусным блинчикам. Их продавали в кафе рядом с киоском «Столото», который однажды привлек внимание мужчины.

«Когда посмотрел результаты розыгрыша в личном кабинете, никак не отреагировал. Я просто не понял, что увидел, и положил билет обратно на стол. Позже его проверила коллега и даже поругала меня: "Ты что сидишь? Езжай в Москву, оформляй выигрыш!" — рассказал мужчина.

Призовые деньги сибиряк подарит родителям. Мужчина считает, что старшее поколение грамотно распорядится средствами на благо семьи.

Коржавин — бизнесмен. Его компания занимается производством и обслуживанием санитарно-технических работ. Участник увлекается моделированием кораблей. Вместе с друзьями тюнингуют внедорожники и ездят отдыхать в Хакасию на рыбалку.

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Новосибирск #Деньги
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