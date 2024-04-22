Депутаты призвали ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых.

Зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. Согласно данным ЦБ РФ на сентябрь 2023-го, суммарная задолженность россиян перед банками составляет 30,22 триллиона рублей. А общий размер просроченных обязательств по отношению к началу прошлого года увеличился до 1,11 триллиона рублей, приводят «Известия» пояснительную записку к документу.

«В сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен резкий рост количества клиентов за 2023 год. Портфель микрозаймов по итогам III квартала превысил 348 млрд рублей, что зафиксировано как рекордный показатель для МФО — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года», — отметили авторы инициативы.

Также в документе подчеркивается, что повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения. В итоге должники вынуждены обращаться за вторыми и третьими займами для погашения предыдущих обязательств.