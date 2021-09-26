ГИБДД напомнила о санкциях за взятку инспектору

Попытка дать взятку инспектору ДПС обернется крупным штрафом, а впоследствии — судом, сообщила ГИБДД по Пензенской области.

Иногда в попытке избежать административного преследования водители могут предложить инспекторам взятку, однако это чревато уголовным делом. При этом преступниками становятся как тот, кто дает взятку, так и тот, кто ее получает.

Чтобы контролировать сотрудников ГИБДД, в салонах патрульных машин и на груди инспекторов есть видеорегистраторы, которые фиксируют все, что происходит вокруг. В том числе — разговоры с водителями. Фактически все, в том числе оформление материалов о правонарушении, должно происходить в поле обзора этих камер.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрен

- штраф в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки,

- исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

- принудительные работы на срок до трех лет,

- лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.