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Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассмеялся, оглашая результаты партий КПРФ и ЛДПР в республике, во время онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — видео доступно на YouTube-канале «Россия 24».

«Уважаемые коллеги, у нас в республике "Единая Россия" получила 96%, а КПРФ — 0,75, а ЛДПР вообще ниже этого. Поэтому это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы», — рассказал со смехом о прошедших выборах Кадыров.

Путин в ответ заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, но если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателя становятся понятными.

Сам Кадыров на выборах главы Чеченской Республики одержал победу с рекордным результатом 99,7%. Он возглавляет регион с 2007 года.

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Политика #Россия
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