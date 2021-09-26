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Космонавтка Кикина приготовилась побить рекорд пребывания в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Роскосмос»

Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина в 2023 году может установить национальный женский рекорд пребывания в космосе, следует из программы полета Международной космической станции.

Согласно программе, россиянка полетит на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года и пробудет на МКС 188 дней до 18 марта 2023 года, приводит РИА Новости программу полета.

Пока что национальный женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой: она совершила два полета на орбитальной станции «Мир» суммарной длительностью 178 дней. Мировой рекорд принадлежит американке Пегги Уитсон, которая провела на МКС три экспедиции, или 666 дней.

Кикиной 37 лет, она родилась в Новосибирске. В 2012 году участвовала в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России, с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса».

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