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Путин в Сибири переночевал в палатке и удивился маралам

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в сентябре отдохнул в Сибири — он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу рыбачил, ночевал в палатке и удивился встреченным маралом, кадры показали в эфире телеканала «Россия 24» в воскресенье.

В зарисовке «72 часа в Сибири» Путин и Шойгу рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере. Они встретили маралов, и президент признался, что звери его удивили.

«Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки!» — восхитился Путин.

На ночлег президент и министр остановились в тайге, развели костер и поставили палатки. «Солидно», — оценил Шойгу, заглянув в просторную палатку президента. «Надо лучше работать», — ответил глава государства, объясняя размеры своего временного жилища.

Путин провел несколько дней в сибирской тайге после визита на Дальний Восток в начале сентября. «Это обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — так охарактеризовал отпуск президента Дмитрий Песков.

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