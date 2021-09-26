Путин захотел низкую инфляцию

Инфляция в России выше прогноза и по итогам года окажется около 6%, ее нужно снижать, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских партий.

«Сейчас она у нас выше прогноза, по разным оценкам, она будет чуть повыше, где-то в районе около 6%, чуть меньше, чуть больше. Но это не прогнозные значения, они у нас меньше. Нам нужно туда вот, дальше снижать, как это было совсем недавно», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что увеличение бюджетных расходов обязательно сказывается на макроэкономике — в первую очередь на инфляции. Она растет, в результате некоторые проекты становятся бессмысленными.

«Это будет негативно отражаться и на промышленности, и для людей это будет тяжело, да и отчасти даже бессмысленно некоторые мероприятия проводить, если мы будем жить в условиях высокой инфляции», — предупредил Путин.