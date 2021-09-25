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Marvel отсудит персонажей «Мстителей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Schweiz41

Компания Marvel намерена стать полноценным правообладателем франшизы «Мстители». Для этого адвокаты компании подали несколько исков в отношении наследников создателей комиксов о Железном человеке, Человеке-пауке и других известных персонажах.

Иски направлены в суды Калифорнии и Нью-Йорка, пишет The Hollywood Reporter. Marvel утверждает, что все персонажи комиксов были созданы во время работы по договору найма, поэтому их создатели и их наследники не могут получить авторские права.

Некоторые наследники создателей комиксов уже пытались вернуть авторские права на персонажей. Например, соответствующее прошение подали наследники писателя и художника Стива Дитко, создавшего Человека-паука.

Если суд встанет на сторону истца, то Marvel будет вынуждена в ближайшее время отказаться от прав на популярного персонажа. Отмечается, что аналогичные споры ведутся с создателями и наследниками Железного человека, Тора, Локи, Черной вдовы, Сокола, Сорвиголовы.

При этом даже в случае проигрыша дел в суде Marvel рассчитывает сохранить хотя бы часть прав на персонажей в качестве совладельца. В этом случае студии придется делиться прибылью с остальными наследниками авторов комиксов.

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