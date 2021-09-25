Marvel отсудит персонажей «Мстителей»

Компания Marvel намерена стать полноценным правообладателем франшизы «Мстители». Для этого адвокаты компании подали несколько исков в отношении наследников создателей комиксов о Железном человеке, Человеке-пауке и других известных персонажах.
Иски направлены в суды Калифорнии и Нью-Йорка, пишет The Hollywood Reporter. Marvel утверждает, что все персонажи комиксов были созданы во время работы по договору найма, поэтому их создатели и их наследники не могут получить авторские права.
Некоторые наследники создателей комиксов уже пытались вернуть авторские права на персонажей. Например, соответствующее прошение подали наследники писателя и художника Стива Дитко, создавшего Человека-паука.
Если суд встанет на сторону истца, то Marvel будет вынуждена в ближайшее время отказаться от прав на популярного персонажа. Отмечается, что аналогичные споры ведутся с создателями и наследниками Железного человека, Тора, Локи, Черной вдовы, Сокола, Сорвиголовы.
При этом даже в случае проигрыша дел в суде Marvel рассчитывает сохранить хотя бы часть прав на персонажей в качестве совладельца. В этом случае студии придется делиться прибылью с остальными наследниками авторов комиксов.
-Керя-Не справедливо с работающими пенсионерами поступают. Зато платим пенсии Израилю Абхазии Латвии Белоруссии...
DrronumВот это я понимаю патриотизм, вот это импортозамешение!
creТеперь китайцы будут в курсе всех разговоров в Государственной Думе.
physxВыборы прошли, то ли еще будет.