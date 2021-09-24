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Конгресс США одобрил санкции против российских министров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J.

Палата представителей конгресса США одобрила законодательную инициативу о введении санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ и общественных деятелей. Трансляция заседания велась на C-SPAN.

Список был предложен соратниками оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, они его передали представителям ЕС и США.

В него вошли, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель Центризбиркома Элла Панфилова, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Законопроект предполагает, что президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского». Данная поправка имеет рекомендательный характер, а само введение санкций останется на усмотрение американской администрации.

Лица, входящие в список лишаются прав на получение виз в США. Уже имеющиеся визы аннулируются. Их имущество и имущественные права, находящееся в стране, замораживаются.

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