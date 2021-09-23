Суд отклонил новую жалобу Навального

Владимирский областной суд отклонил жалобу Алексея Навального на решение районного суда, посчитавшего законным признание его склонным к побегу в исправительной колонии №2.

«Судебная коллегия определила решение Петушинского районного суда Владимирской области от 2 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального Алексея Анатольевича — без удовлетворения», — цитирует решение судьи РИА Новости.

На предварительном заседании судья обязал исправительное учреждение представить документы, которые бы подтверждали правомерность постановки на учет и применение в отношении заключенного видеорегистратора в ночное время.

Сам Навальный принимал участие в заседании по видеосвязи, он заявил, что за восемь месяцев нахождения в местах лишения свободы не было ни одного факта, которые бы прямо или косвенно указывали на его склонность к побегу.

Статус склонного к побегу предполагает более строгий надзор за заключенным, он включает регулярные проверки, в том числе ночью. Навальный жаловался, что в результате проверок у него нарушился нормальный сон.

Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.