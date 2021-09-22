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Российский модуль МКС зарос плесенью

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Российские космонавты обнаружили превышение допустимого уровня содержания плесени в функционально-грузовом блоке «Заря», который является самым старым модулем Международной космической станции, сообщает Центр подготовки космонавтов.

«Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель», — говорится в сообщении. Также указывается, что пробы были взяты в конце января 2021 года.

При максимально допустимом количестве в 100 колониеобразующих единиц на один кубометр воздуха на образце, взятом с поверхности модуля, уровень составил 110 колониеобразующих единиц.

Кроме этого, российские космонавты сообщили о запахе в модуле «Звезда», появившемся при работе системы кондиционирования воздуха. Эксперты на Земле попросили экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для последующего анализа.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

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