Ребенок на Алтае умер из-за газового баллончика

Десятилетний мальчик в селе Алтайского края умер, надышавшись газом из газового баллончика, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел накануне в одном из сел Мамонтовского района. Пятеро детей от 10 до 13 лет приобрели газовый баллончик с бытовым газом в одном из розничных магазинов села.

Десятилетнему ребенку стало плохо при вдыхании паров газа. Он упал в помещении заброшенного здания. Ребенок умер до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Правоохранители проверят правомерность продажи несовершеннолетним запрещенных к реализации предметов.

Ведомство напоминает, что в сентябре был принят закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ.