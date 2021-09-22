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Ребенок на Алтае умер из-за газового баллончика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Десятилетний мальчик в селе Алтайского края умер, надышавшись газом из газового баллончика, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел накануне в одном из сел Мамонтовского района. Пятеро детей от 10 до 13 лет приобрели газовый баллончик с бытовым газом в одном из розничных магазинов села.

Десятилетнему ребенку стало плохо при вдыхании паров газа. Он упал в помещении заброшенного здания. Ребенок умер до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Правоохранители проверят правомерность продажи несовершеннолетним запрещенных к реализации предметов.

Ведомство напоминает, что в сентябре был принят закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ.

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