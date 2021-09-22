Шаурма подорожала в России

С начала года шаурма в России подорожала в среднем на 8% — до 166 рублей, следует из данных компании «Эвотор», специалисты которой проанализировали чеки малого и среднего бизнеса.

При этом цены разнятся в зависимости от региона. Например, в Москве шаурма оказалась дешевле, чем в Петербурге: 162 рубля против 183 соответственно. Самая дорогая шаурма в Якутии и Хабаровском крае — 221 рубль, самая дешевая в Марий Эл — 126 рублей.

Примечательно, что альтернативное название «шаверма» использует только 16% точек в стране, при этом средняя цена шавермы выше — 182 рубля. В частности, в Петербурге практические все продавцы используют наименование «шаверма».

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция на 30 августа 2021 года составила 6,5%, таким образом, подорожание этого популярного уличного фастфуда обогнало данный показатель.