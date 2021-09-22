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Случаи выхода медведей к людям участились под Иркутском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: brad schafer / Attribution License

Медведи стали чаще выходить к людям в Иркутской области, предупредила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации полиции, участились случаи выхода хищников к населенным пунктам вблизи Иркутска. Накануне жители Иркутского района видели следы медведя в районе села Мамоны.

«Стражи порядка предупреждают о соблюдении мер предосторожности, а также призывают граждан проявить бдительность и благоразумие, и, по возможности, ограничить прогулки в лесном массиве по Байкальскому тракту и других пограничных с лесным массивом территориях», – говорится в сообщении.

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