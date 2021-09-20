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Семьи погибших при стрельбе в Перми получат компенсации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Пострадавшие в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете получат по 500 тысяч рублей. При этом семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, сообщается на сайте правительства Пермского края.

Кроме этого, по 100 тысяч рублей выплатят тем, кто получил травмы в результате инцидента. В основном это студенты, которые выпрыгивали из окон второго этажа после начавшейся стрельбы, некоторые в результате получили переломы конечностей или позвоночника.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения. Средства на компенсации поступят из резервного фонда правительства Пермского края.

Открывший стрельбу в пермском вузе 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров был ранен полицейским ответным огнем, сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.

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fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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