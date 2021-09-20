Семьи погибших при стрельбе в Перми получат компенсации

Пострадавшие в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете получат по 500 тысяч рублей. При этом семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, сообщается на сайте правительства Пермского края.

Кроме этого, по 100 тысяч рублей выплатят тем, кто получил травмы в результате инцидента. В основном это студенты, которые выпрыгивали из окон второго этажа после начавшейся стрельбы, некоторые в результате получили переломы конечностей или позвоночника.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения. Средства на компенсации поступят из резервного фонда правительства Пермского края.

Открывший стрельбу в пермском вузе 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров был ранен полицейским ответным огнем, сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.