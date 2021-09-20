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Выросло число погибших при стрельбе в Перми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми, еще несколько человек пострадали, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрельбу утром 20 сентября открыл первокурсник вуза. Его личность установлена, при задержании он был тяжело ранен, так как оказывал сопротивление полицейским. СК РФ возбудил дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

На место трагедии выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает его пресс-служба. Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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