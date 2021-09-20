«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму, у нее 45,42% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 35,37% протоколов.

На втором месте — КПРФ (21,75%), на третьем — ЛДПР (8,28%). Далее следуют «Справедливая Россия — За правду» (7,47%) и «Новые люди» (6,22%). Только эти партии преодолели пятипроцентный барьер, что необходимо для попадания в Госдуму.

Среди других политических сил у Партии пенсионеров 2,91% голосов, у «Коммунистов России» — 1,48%, у «Зеленых» — 1,07%. Согласно предварительным данным ЦИК, другие партии получают менее 1%.

Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.